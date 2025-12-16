Aspiro-brosseur pour moquettes CV 38/2
Satisfait aux exigences les plus poussées en matière de rendement surfacique, de résultats de nettoyage et d’ergonomie : l’aspiro-brosseur pour moquettes CV 38/2, simple et confortable à utiliser, est doté d’une aide visuelle au réglage des brosses.
Conçu pour répondre à des exigences particulièrement élevées en matière de nettoyage des surfaces et de rendement surfacique, notre aspiro-brosseur pour moquettes CV 38/2 est prédestiné au nettoyage efficace de grandes surfaces. Que ce soit dans les bureaux ou les locaux d’exposition, dans l’hôtellerie et la restauration, dans le commerce de détail ou dans les bâtiments publics : grâce à la très grande largeur de travail et aux nombreux détails judicieux, le nettoyage des moquettes s’effectue rapidement et confortablement. La poignée ergonomique avec interrupteur marche/arrêt intégré tient parfaitement dans la main, le faible poids de l’appareil permet de travailler sans se fatiguer, et les accessoires toujours à portée de main garantissent des résultats de nettoyage parfaits, même sur les bords et dans les recoins. De plus, l’aide visuelle au réglage des brosses permet d’ajuster la brosse exactement selon la hauteur de la moquette. En cas d’entretien, le système innovant de changement rapide du câble d’alimentation ainsi que la possibilité de changer de brosse sans outil réduisent considérablement le temps et les coûts habituellement nécessaires. Enfin, le système d’extraction spécialement conçu et breveté permet de changer les sacs filtrants non tissés, extrêmement résistants à la déchirure, pratiquement sans dégagement de poussières.
Fonctionnalités et avantages
Témoin lumineuxIndication visuelle pour l’adaptation de la hauteur des brosses-rouleaux. Brosse-rouleau réglable selon les différentes hauteurs de moquette. Réglage optimisé de la hauteur des brosses-rouleaux pour des résultats de nettoyage optimaux.
Système de changement rapide pour le cordon d'alimentationCâble d’alimentation enfichable, très facile à changer. Changement rapide, facile et réalisable par toute personne sans connaissances préalables. Fait gagner du temps et réduit les frais d’entretien.
Excellents résultats de nettoyageRetrait simple et rapide du flexible d’aspiration d’expansion. En cas de besoin, élimination sans effort des obstructions.
Remplacement de la brosse sans outils
- Remplacement sans outils de la brosse-rouleau en un clin d'œil.
Poignée ergonomique avec interrupteur marche/arrêt
- Pour un maniement confortable et convivial.
- L’intégration de l’interrupteur marche/arrêt est un atout supplémentaire en termes d’ergonomie.
- Permet un travail agréable et sans fatigue.
Rangement intégré
- Système de clips pour un rangement sans perte des suceurs d’aspiration.
- Suceur pour fentes et suceur fauteuil toujours à portée de main.
Filtre HEPA (en option)
- Filtre HEPA 13 certifié selon la norme de contrôle DIN EN 1822:2019.
- Taux de séparation très élevé de 99,95 %.
- Retient presque entièrement les aérosols, les virus et les germes.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|100 / 127
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail (cm)
|38
|Dépression (mbar/kPa)
|250 / 25
|Débit d'air (l/s)
|48
|Puissance nominale (W)
|850
|Volume de la cuve (l)
|5.5
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Puissance du moteur des brosses (W)
|150
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|9.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1215 x 390 x 350
Scope of supply
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil
- Tube d’aspiration amovible
- Flexible d’aspiration cannelé
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Brosse-rouleau standard: 1 Pièce(s)
- Mousse filtrante: 1 Pièce(s)
Équipement
- Affichage de l'état du filtre
- Câble électrique enfichable: Standard
- Poignée
Videos
Zones d’application
- Moquettes
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments