Conçu pour répondre à des exigences particulièrement élevées en matière de nettoyage des surfaces et de rendement surfacique, notre aspiro-brosseur pour moquettes CV 38/2 est prédestiné au nettoyage efficace de grandes surfaces. Que ce soit dans les bureaux ou les locaux d’exposition, dans l’hôtellerie et la restauration, dans le commerce de détail ou dans les bâtiments publics : grâce à la très grande largeur de travail et aux nombreux détails judicieux, le nettoyage des moquettes s’effectue rapidement et confortablement. La poignée ergonomique avec interrupteur marche/arrêt intégré tient parfaitement dans la main, le faible poids de l’appareil permet de travailler sans se fatiguer, et les accessoires toujours à portée de main garantissent des résultats de nettoyage parfaits, même sur les bords et dans les recoins. De plus, l’aide visuelle au réglage des brosses permet d’ajuster la brosse exactement selon la hauteur de la moquette. En cas d’entretien, le système innovant de changement rapide du câble d’alimentation ainsi que la possibilité de changer de brosse sans outil réduisent considérablement le temps et les coûts habituellement nécessaires. Enfin, le système d’extraction spécialement conçu et breveté permet de changer les sacs filtrants non tissés, extrêmement résistants à la déchirure, pratiquement sans dégagement de poussières.