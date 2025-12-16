Grâce à la poignée réglable en hauteur de l'appareil, le CV 66/2 peut être poussé d'une seule main de manière facile et parfaitement équilibrée. Avec sa poignée rabattable, l'appareil offre un rangement et un transport peu encombrants. Le cordon d'alimentation de 20 m peut être rangé sur le crochet pour câble intégré pour un encombrement minimal. Le retrait s'effectue « en un tour de main » grâce à un crochet rotatif. Le grand couvercle du filtre à large ouverture permet un accès confortable au système de filtration. Le remplacement du filtre papier est donc facile et confortable. Les deux brosses-rouleaux peuvent être retirées et mises en place facilement par déverrouillage.