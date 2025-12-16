Aspiro-brosseur pour moquettes CV 66/2 L'aspiro-brosseur pour moquettes
L'aspiro-brosseur pour moquettes CV 66/2 est particulièrement adapté à un nettoyage d'entretien efficace et économique des moquettes de superficie moyenne. Grâce au système de brosses-rouleaux en contre-rotation, à la tête de brosse à suspension flottante et à la poignée réglable en hauteur, l'appareil offre une utilisation extrêmement confortable et ergonomique.
Grâce à la poignée réglable en hauteur de l'appareil, le CV 66/2 peut être poussé d'une seule main de manière facile et parfaitement équilibrée. Avec sa poignée rabattable, l'appareil offre un rangement et un transport peu encombrants. Le cordon d'alimentation de 20 m peut être rangé sur le crochet pour câble intégré pour un encombrement minimal. Le retrait s'effectue « en un tour de main » grâce à un crochet rotatif. Le grand couvercle du filtre à large ouverture permet un accès confortable au système de filtration. Le remplacement du filtre papier est donc facile et confortable. Les deux brosses-rouleaux peuvent être retirées et mises en place facilement par déverrouillage.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|110
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail (cm)
|66
|Dépression (mbar/kPa)
|143 / 14.3
|Débit d'air (l/s)
|2 x 52
|Volume de la cuve (l)
|35
|Longueur du câble (m)
|20
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Puissance du moteur des brosses (W)
|400
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|72
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1270 x 770 x 1120
Scope of supply
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Papier