L'aspiro-brosseur pour moquettes CV 66/2 est particulièrement adapté à un nettoyage d'entretien efficace et économique des moquettes de superficie moyenne. Grâce au système de brosses-rouleaux en contre-rotation, à la tête de brosse à suspension flottante et à la poignée réglable en hauteur, l'appareil offre une utilisation extrêmement confortable et ergonomique.

Grâce à la poignée réglable en hauteur de l'appareil, le CV 66/2 peut être poussé d'une seule main de manière facile et parfaitement équilibrée. Avec sa poignée rabattable, l'appareil offre un rangement et un transport peu encombrants. Le cordon d'alimentation de 20 m peut être rangé sur le crochet pour câble intégré pour un encombrement minimal. Le retrait s'effectue « en un tour de main » grâce à un crochet rotatif. Le grand couvercle du filtre à large ouverture permet un accès confortable au système de filtration. Le remplacement du filtre papier est donc facile et confortable. Les deux brosses-rouleaux peuvent être retirées et mises en place facilement par déverrouillage.

Spécifications

Données techniques

Tension (V) 110
Fréquence (Hz) 50 / 60
Largeur de travail (cm) 66
Dépression (mbar/kPa) 143 / 14.3
Débit d'air (l/s) 2 x 52
Volume de la cuve (l) 35
Longueur du câble (m) 20
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 73
Puissance du moteur des brosses (W) 400
Couleur noir
Poids sans accessoires (kg) 72
Dimensions (L × l × h) (mm) 1270 x 770 x 1120

Scope of supply

  • Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
  • Matériau sac filtrant: Papier
