L'aspirateur le plus fiable de l'industrie. Le Sensor S est un aspiro-brosseurs de confiance, réputé pour sa fiabilité, ses performances et sa facilité d'entretien. Avec une conception à moteur unique et un poids de poignée léger, cette machine est confortable à utiliser et offre des performances optimales. Avec une puissance de 1 200 watts, le moteur d'aspiration du Sensor S aspire encore plus de saleté et de crasse de vos tapis. Cette machine utilise un seul moteur pour réduire le poids afin de réduire la fatigue de l'opérateur et d'augmenter la productivité.