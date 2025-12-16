Doté d’une réputation éprouvée de fiabilité, de performance et de facilité d’entretien, le SensorMD XP est le meilleur aspirateur de l’industrie en termes de fiabilité et de commodité. Dotée d’un réglage automatique de la hauteur des brosses, cette machine élimine efficacement les saletés qui pourraient abîmer vos tapis et planchers durs, ce qui vous fait gagner du temps et de l’argent. Faites confiance au Windsor SensorMD XP pour nettoyer vos planchers de façon efficace et fiable pendant de nombreuses années à venir. D’une puissance de 1 200 watts, le moteur d’aspiration du SensorMD XP aspire encore plus de saleté et de crasse de vos tapis. Cette machine utilise un seul moteur de 1,6 hp pour réduire le poids au niveau de la poignée afin de réduire la fatigue de l’opérateur et d’augmenter la productivité.