Le Windsor Kärcher Group Sensor S est l’aspirateur vertical de confiance avec une réputation éprouvée de fiabilité, de performance et de facilité d’entretien. Doté d’un seul moteur et d’une poignée permettant de le porter sans effort, cet aspirateur est confortable à utiliser et offre des performances optimales. D’une puissance de 1 200 watts, le moteur d’aspiration du Sensor S aspire encore plus de saleté et de crasse de vos tapis. Cette machine utilise un seul moteur pour réduire le poids afin de réduire la fatigue de l’opérateur et d’augmenter la productivité. • Chef de file en matière de fiabilité • Un historique de durabilité et de fiabilité qui a fait ses preuves dans le secteur. • Nous construisons des aspirateurs verticaux de qualité depuis 1979. Conçu pour la productivité • Le poids ultraléger au niveau de la poignée permet un fonctionnement sans effort. • Des trajets de nettoyage de 12 ou 15 po sont disponibles pour répondre à tous les besoins. • Sa surface plane permet à l’aspirateur de nettoyer facilement sous les lits et les meubles. • Démontage de la brosse sans outil pour un entretien facile. • Outils de nettoyage commodément situés à l’arrière de la machine. Mieux respirer • Le Sensor S est livré en standard avec un filtre haute efficacité qui retient 99,6 % des particules à 0,3 micron. • Une filtration HEPA est offerte en option. • Conforme aux normes CRI pour la qualité de l’air intérieur. Aspiration intelligente • Cette machine vous protégera et se protégera elle-même contre une mauvaise utilisation. S’il manque un sac dans le compartiment collecteur de poussière, la porte du Sensor S ne se fermera pas et la machine ne fonctionnera pas si le sac ou le filtre n’est pas en place. • Doté de voyants lumineux qui s’allument lorsque le sac d’aspirateur est plein, lorsque la hauteur de la brosse doit être ajustée ou en cas de bourrage de la brosse. Si ces voyants sont ignorés, la machine s’éteindra automatiquement, protégeant ainsi votre personnel et la machine contre tout dommage potentiel.