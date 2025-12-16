Le VersamaticMD HEPA combine les performances et la fiabilité légendaires du Versamatic avec la filtration HEPA. Depuis plus de 35 ans, nous construisons les aspirateurs les plus durables sur le marché. Le Versamatic HEPA assurera la durée de vie de votre tapis et améliorera la qualité de votre air intérieur grâce à sa filtration HEPA de série. Investissez dans une machine à deux moteurs de qualité pour augmenter votre productivité et assurer des années de service sans tracas. Grâce à sa construction de précision et durable, cet aspirateur résiste à des années d’utilisation quotidienne.