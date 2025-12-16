Aspiro-brosseur pour moquettes Versamatic® HEPA 18

Un air et des sols plus propres. Aspirateurs verticaux de 14 et 18 pouces, maintenant avec filtration de grade HEPA. Le choix sanitaire qui dure.

Le Versamatic® HEPA combine les performances et la fiabilité légendaires du Versamatic® avec une filtration de grade HEPA. Depuis plus de 35 ans, nous construisons les aspirateurs les plus durables sur le marché. Versamatic® HEPA assurera la vie de votre tapis et améliorera la qualité de votre air intérieur avec sa filtration de grade HEPA. Une ingénierie de précision et une construction durable permettent à cet aspirateur de résister à des années d'utilisation quotidienne. Investissez dans une machine bimotrice de qualité pour augmenter votre productivité pendant des années.

Spécifications

Données techniques

Tension (V) 110 / 120
Largeur de travail (cm) 46
Débit d'air (l/s) 48
Longueur du câble (m) 12.5
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 70
Couleur anthracite
Poids emballage inclus (kg) 10.9

Scope of supply

  • Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
  • Matériau sac filtrant: Non tissé
Zones d’application
  • Entrepreneurs en entretien d’immeubles
  • Hôtels
  • Hôtellerie
  • Commerces
  • Santé
Accessoires