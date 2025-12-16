Aspiro-brosseur pour moquettes Versamatic® HEPA 18
Un air et des sols plus propres. Aspirateurs verticaux de 14 et 18 pouces, maintenant avec filtration de grade HEPA. Le choix sanitaire qui dure.
Le Versamatic® HEPA combine les performances et la fiabilité légendaires du Versamatic® avec une filtration de grade HEPA. Depuis plus de 35 ans, nous construisons les aspirateurs les plus durables sur le marché. Versamatic® HEPA assurera la vie de votre tapis et améliorera la qualité de votre air intérieur avec sa filtration de grade HEPA. Une ingénierie de précision et une construction durable permettent à cet aspirateur de résister à des années d'utilisation quotidienne. Investissez dans une machine bimotrice de qualité pour augmenter votre productivité pendant des années.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|110 / 120
|Largeur de travail (cm)
|46
|Débit d'air (l/s)
|48
|Longueur du câble (m)
|12.5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|70
|Couleur
|anthracite
|Poids emballage inclus (kg)
|10.9
Scope of supply
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
Zones d’application
- Entrepreneurs en entretien d’immeubles
- Hôtels
- Hôtellerie
- Commerces
- Santé