Le Versamatic® HEPA combine les performances et la fiabilité légendaires du Versamatic® avec une filtration de grade HEPA. Depuis plus de 35 ans, nous construisons les aspirateurs les plus durables sur le marché. Versamatic® HEPA assurera la vie de votre tapis et améliorera la qualité de votre air intérieur avec sa filtration de grade HEPA. Une ingénierie de précision et une construction durable permettent à cet aspirateur de résister à des années d'utilisation quotidienne. Investissez dans une machine bimotrice de qualité pour augmenter votre productivité pendant des années.