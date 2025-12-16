La balayeuse aspirante pour moquettes fonctionnant sur batterie CVS 65/1 Bp Pack exhibe ses points forts dès le premier passage et impressionne par des résultats de nettoyage équivalents à ceux d'un aspiro-brosseur pour moquettes. La puissante batterie lithium-ion de 36 volts permet jusqu'à 60 minutes de fonctionnement continu et le nettoyage d'environ 1 800 mètres carrés de moquettes avec une seule charge. Le puissant système de filtration à 2 niveaux avec préfiltre et filtre plissé plat avec revêtement PTFE, certifié pour les classes de poussières L et M, élimine la poussière. Le faible niveau sonore de seulement 56 dB(A) permet également une utilisation dans les zones sensibles au bruit. Le balai principal de la balayeuse pour moquettes est réglable avec précision en fonction du type de moquette. Cela permet de réduire l'usure du rouleau, de préserver la moquette et de nettoyer tous les types de moquettes, du non tissé aiguilleté et du velours court aux moquettes bouclées et au velours long. La batterie et le chargeur sont fournis de série, tout comme une brosse latérale pour le nettoyage des coins et des bords ainsi que les grandes roues pour faciliter le transport.