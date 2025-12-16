Balayeuse aspirante pour moquettes CVS 65/1 Bp Pack
Batterie lithium-ion de 36 volts et chargeur inclus : balayeuse aspirante pour moquettes fonctionnant sur batterie CVS 65/1 Bp Pack avec puissant système de filtration à 2 niveaux. Pour les surfaces de taille moyenne à grande.
La balayeuse aspirante pour moquettes fonctionnant sur batterie CVS 65/1 Bp Pack exhibe ses points forts dès le premier passage et impressionne par des résultats de nettoyage équivalents à ceux d'un aspiro-brosseur pour moquettes. La puissante batterie lithium-ion de 36 volts permet jusqu'à 60 minutes de fonctionnement continu et le nettoyage d'environ 1 800 mètres carrés de moquettes avec une seule charge. Le puissant système de filtration à 2 niveaux avec préfiltre et filtre plissé plat avec revêtement PTFE, certifié pour les classes de poussières L et M, élimine la poussière. Le faible niveau sonore de seulement 56 dB(A) permet également une utilisation dans les zones sensibles au bruit. Le balai principal de la balayeuse pour moquettes est réglable avec précision en fonction du type de moquette. Cela permet de réduire l'usure du rouleau, de préserver la moquette et de nettoyer tous les types de moquettes, du non tissé aiguilleté et du velours court aux moquettes bouclées et au velours long. La batterie et le chargeur sont fournis de série, tout comme une brosse latérale pour le nettoyage des coins et des bords ainsi que les grandes roues pour faciliter le transport.
Fonctionnalités et avantages
Puissante batterie Battery Power+ 36 V
- Jusqu'à 60 minutes de fonctionnement continu en une seule charge de batterie.
- Logement intégré pour une deuxième batterie de secours.
- Grand affichage bien lisible et à la minute près sur l'écran de l'autonomie restante de la batterie.
Système de filtration à deux niveaux
- Travail sans poussière grâce au préfiltre à nettoyage automatique.
- Filtre plissé plat performant avec revêtement PTFE, certifié pour les classes de poussières L et M.
- Cassette filtrante amovible pour simplifier le nettoyage.
Émission sonore limitée
- Pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit et au moment des activités professionnelles.
Nettoyage impeccable
- Rouleau de balayage à réglage intuitif avec affichage LED pour une pression de contact optimale.
- Les meilleurs résultats de nettoyage déjà après un seul passage.
- Possibilité de réajuster le balai en cas d'usure.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Largeur de travail (mm)
|450
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|625
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1800
|Dépression (mbar)
|1
|Volume de la cuve (l)
|20
|Puissance absorbée (W)
|300
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|56
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|7.5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|40.7
|Poids emballage inclus (kg)
|47
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|980 x 675 x 1070
Scope of supply
- Batterie: Batterie 36 V/7,5 Ah Battery Power+ (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power+ 36 V (1 pièce)
- Sac à accessoires
Équipement
- Classe de poussière: M
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal réglable
Videos
Zones d’application
- Immeubles de bureau
- Hôtels
- Aéroports
- Centres commerciaux