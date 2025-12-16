Nettoyeur cryogénique IB 10/15 L2P Advanced
L'IB 10/15 L2P Advanced fait partie de la dernière génération de nettoyeurs cryogéniques à production de neige carbonique intégrée. Puissance de nettoyage élevée, idéale pour les applications industrielles.
Les tâches de nettoyage à court terme à l'aide de nettoyeurs cryogéniques dans la maintenance des machines ou des véhicules, les processus de fabrication ou pour le nettoyage professionnel de véhicules n'étaient guère envisageables jusqu'à présent, étant donné que la logistique nécessaire relative à la neige carbonique est trop coûteuse pour cela. Avec l'IB 10/15 L2P Advanced, le tout dernier nettoyeur cryogénique à production de neige carbonique intégrée à partir de CO₂ liquide, ce n'est plus un problème : même en cas de contours complexes comme les fentes, les logements ou les rainures et en cas de salissures tenaces telles que les dépôts incrustés. Le procédé de production de neige carbonique amélioré permet de produire encore plus de neige carbonique et d'obtenir une puissance de nettoyage nettement supérieure à celle du modèle précédent. Ce qui ne change pas, c'est la production de pellets de neige carbonique en fonction des besoins, le procédé dit L2P (« Liquid to Pellet »). Étant donné que le CO₂ liquide se conserve sans limite dans des bouteilles de gaz, la logistique chronophage relative à la neige carbonique est supprimée. La faible consommation d'air comprimé de l'appareil réduit aussi considérablement l'infrastructure nécessaire. Les avantages de la technologie cryogénique Kärcher sont conservés : un nettoyage en douceur et sans résidus. En raison de sa puissance de nettoyage élevée, il s'utilise aisément en milieu industriel.
Fonctionnalités et avantages
Échangeur thermique intégré
- Du CO₂ liquide est refroidi. Cela permet d'augmenter l'efficacité de la production de neige carbonique d'env. 50 %.
Pistolet de pulvérisation ergonomique
- Changement de buse rapide et facile grâce aux attaches rapides.
- Avec éclairage intégré.
- Bouton Marche/Arrêt neige carbonique directement sur la poignée-pistolet.
Pilotage intuitif et simple
- Pression du jet, heures de fonctionnement, utilisation du jet en minutes et échéances d'entretien consultables sur l'afficheur.
- Quantité de neige carbonique réglable à l'aide d'un bouton.
- Indicateur d'état et systèmes d'assistance intégrés, par ex. pour la surveillance de la pression.
Décapage cryogénique en toute sécurité
- Évacuation ciblée du CO₂ via le flexible d'échappement.
- Maniement sûr, aucun contact avec les pellets de neige carbonique.
- Gâchette à blocage automatique.
Conception compacte et mobile
- Roues et poignées permettant une grande mobilité et un transport sûr.
- Possibilité de rangement séparée pour tous les composants. Système Home Base intégré.
Spécifications
Données techniques
|Puissance de raccordement (kW)
|1.1
|Boîtier/cadre
|Corps de rotation plastique
|Contrôlé (par) selon
|CE
|Longueur du câble (m)
|5.5
|Pression d'air (bar/MPa)
|0.7 - 10 / 0.07 - 1
|Débit d'air (m³/min)
|0.07 - 1.55
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|95
|Pellets de neige carbonique (diamètre) (mm)
|2.5
|Consommation de neige carbonique (kg/h)
|2 - 15
|Consommation de CO₂ liquide (kg/h)
|20 - 60
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Tension (V)
|220 - 230
|Poids sans accessoires (kg)
|84
|Poids (avec accessoire) (kg)
|84
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|898 x 565 x 935
Zones d’application
- Pour le nettoyage des équipements de production, par exemple les outils de moulage par injection, les systèmes de convoyage et de manutention, etc.
- Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité
- Pour le nettoyage des armoires de commande, des composants électriques et des éléments de commande
- Pour le nettoyage des tissus d'ameublement et des textiles
- Pour le nettoyage des outils de jardinage et des robots tondeuses