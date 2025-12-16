Les tâches de nettoyage à court terme à l'aide de nettoyeurs cryogéniques dans la maintenance des machines ou des véhicules, les processus de fabrication ou pour le nettoyage professionnel de véhicules n'étaient guère envisageables jusqu'à présent, étant donné que la logistique nécessaire relative à la neige carbonique est trop coûteuse pour cela. Avec l'IB 10/15 L2P Advanced, le tout dernier nettoyeur cryogénique à production de neige carbonique intégrée à partir de CO₂ liquide, ce n'est plus un problème : même en cas de contours complexes comme les fentes, les logements ou les rainures et en cas de salissures tenaces telles que les dépôts incrustés. Le procédé de production de neige carbonique amélioré permet de produire encore plus de neige carbonique et d'obtenir une puissance de nettoyage nettement supérieure à celle du modèle précédent. Ce qui ne change pas, c'est la production de pellets de neige carbonique en fonction des besoins, le procédé dit L2P (« Liquid to Pellet »). Étant donné que le CO₂ liquide se conserve sans limite dans des bouteilles de gaz, la logistique chronophage relative à la neige carbonique est supprimée. La faible consommation d'air comprimé de l'appareil réduit aussi considérablement l'infrastructure nécessaire. Les avantages de la technologie cryogénique Kärcher sont conservés : un nettoyage en douceur et sans résidus. En raison de sa puissance de nettoyage élevée, il s'utilise aisément en milieu industriel.