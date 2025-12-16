Fleet Wash Detergent KD-240 (5 gallon)

Le KD-240 Super-Strength Vehicle Cleaner est un détergent dégraissant à base de butyle à faible alcalinité. Pour les tâches de nettoyage difficiles. Formule émulsifiante avec agents nettoyants puissants qui s’attaque aux graisses, aux saletés carbonisées, aux particules laissées par les pneus et la fumée. Excellent pour une prévaporisation lors du nettoyage des moteurs, des pneus à flancs blancs et des revêtements en vinyle ou en métal. Biodégradable et contient la formule de Kärcher pour la protection des pompes et des serpentins.