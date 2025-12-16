Quick Release Detergent KD-200 (5 gallon)

Le KD-200 Extra-Strength Vehicle Cleaner est un nettoyant concentré, sans butyle, pour véhicules lourds, formulé pour dégager la saleté, la graisse et les dépôts de particules des véhicules. Son ingrédient spécial à base d’alcool aide à restaurer les surfaces peintes des véhicules et peut donner à la peinture un aspect « nouvellement ciré ». Idéal pour les installations de lavage de véhicules pour semi-remorques, les équipements lourds, les ateliers, les réservoirs en métal ou en plastique, les VR, les camions et les automobiles.