RM 110 Scale Inhibitor RTU (4x1 gallon)

Le RM 110 RTU est un complexe à base de sels organiques et inorganiques résistants à la chaleur. Grâce à son action stabilisante sur les minéraux, le RM 110 RTU empêche l’accumulation des dépôts minéraux, prolongeant la durée de vie d’un serpentin chauffant et augmentant le temps requis entre les nettoyages acides. Pour les appareils de 2,1 à 3,5 gallons par minute, régler le générateur d’impulsions de 32 à 55 secondes. Pour les appareils de 3,5 à 5,3 gallons par minutes, le régler de 10 à 50 secondes.