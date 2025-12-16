Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 en tablettes, 16Pastilles
Nettoyant en profondeur en pastilles à film hydrosoluble. Avec technologie iCapsol intelligente pour une injection-extraction sans aucun rinçage. Convient à tous les types de revêtements de sol textiles (fibres de laine y compris).
Grâce à la technologie iCapsol innovante, le nettoyant en pastilles RM 760 iCapsol CarpetPro garantit à la fois d'excellents résultats de nettoyage et des temps de séchage particulièrement courts. Les pastilles solubles sont conditionnées individuellement dans un film hydrosoluble favorisant le nettoyage, ce qui permet un dosage très facile et une utilisation sécurisée. Le puissant nettoyant en profondeur destiné à l'injection-extraction avec nos injecteurs-extracteurs Puzzi et nos machines de nettoyage des moquettes élimine de manière fiable même les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces. Aucun rinçage n'est nécessaire étant donné que la technologie iCapsol innovante, permettant d'économiser du temps et des coûts, encapsule littéralement la saleté lors du nettoyage des revêtements de sol textiles de sorte que celle-ci cristallise pendant le séchage et peut ensuite simplement être aspirée à l'aide d'un aspiro-brosseur sans rinçage supplémentaire. Le nettoyant en pastilles sans phosphates RM 760 iCapsol CarpetPro est certifié Woolsafe et convient de ce fait aussi bien aux revêtements de sol en fibres synthétiques qu'à ceux en fibres naturelles.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (Pastilles)
|16
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|20
|pH
|8.9
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|72 x 61 x 141
Produit
- Détergent en profondeur efficace pour le nettoyage des revêtements textiles et des capitonnages par injection-extraction
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sont rapidement sèches.
- Temps de séchage réduit
- Protection de la peau grâce à un l'emballage des tablettes
- Tablettes solubles dans du film hydrosoluble qui favorise le nettoyage
- Respectueux des matériaux
- Nettoyage actif à toutes les plages de températures
- Sans agents blanchissants
- Améliore l'hygiène des sols
- Parfum de fraîcheur agréable
- Sous forme de tablette
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- H335 Peut irriter les voies respiratoires
- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols.
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Zones d’application
- Entretien de voiture
- Surfaces textiles