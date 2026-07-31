Pad drive board, 508 mm
For cleaning with pads. With quick-change coupling, hook-and-loop disk pad holder and Centerlock.
Specifications
Technical data
|Diameter (mm)
|508
|Quantity (Piece(s))
|1
|Weight incl. packaging (kg)
|4.3
Compatible machines
- Chariot™ 2 iScrub 20 Deluxe w/ Automatic Charger, Chemical Metering, Pad Driver & 114 A/H AGM Batteries
- Chariot™ 2 iScrub 20 Deluxe w/ Automatic Charger, Chemical Metering, Pad Driver & 130 A/H Batteries
- Chariot™ 2 iScrub 20 Deluxe w/ Automatic Charger, Chemical Metering, Poly Brush & 130 A/H Batteries
- Chariot™ 2 iScrub 20 Deluxe w/ On-Board Charger, Chemical Metering, Pad Driver & 114 A/H AGM Batteries