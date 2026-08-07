1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines
Unité d'aspiration 1,5 m avec flexible d'aspiration prêt au raccordement et résistant au vide, permettant de relier des pompes avec tuyaux 1" côté aspiration. Idéal pour les pompes et installations d'eau à usage domestique.
Il suffit de relier directement la pompe à un tuyau de la maison avec l'unité d'aspiration 1,5 m PerfectConnect pour tuyaux d'aspiration 1" (25 mm). L'ensemble inclut un flexible d'aspiration résistant au vide de 1,5 m de long et présentant un diamètre de 3/4", ainsi que des filetages de raccordement G1 (33,3 mm) de chaque côté et un raccord pour tuyaux d'aspiration 1". Connecter cet ensemble au côté aspiration des pompes de jardin ou des pompes et installations d'eau à usage domestique en vue d'alimenter le foyer en eau est un véritable jeu d'enfant. Sa flexibilité élevée permet de réduire sensiblement le bruit dans le cas d'une installation fixe. Le principe d'étanchéité Kärcher PerfectConnect des accessoires BP permet un montage simple et rapide et assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement sans faille des pompes.
Caractéristiques et avantages
Raccord résistant à la dépression de la pompe au sources et aux conduites
- Si une pompe d'alimentation est rattachée, ce tuyau peut être utilisé comme un raccord flexible du côté de l'aspiration, pour établir un raccord entre le système de conduite de la pompe, ce qui en plus ne produit pas de bruit.
Raccord pour tuyau d’aspiration 1" sans filetage
- Raccordement sans outil de la pompe aux tuyaux 1".
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|1.5
|Taille du filetage
|G1
|Diamètre
|3/4″
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|216 x 91 x 245
Équipement
- Accessoires de la gamme Kärcher PerfectConnect
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.