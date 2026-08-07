Angle nozzle short L2P Ø4mm / 90°
En passant dans la buse d'angle, le jet est dévié latéralement de 90°. Elle convient particulièrement au nettoyage de structures complexes, de contre-dépouilles et de zones très étriquées.
La buse d'angle permet de dévier le jet de 90°, ce qui en fait l'outil idéal pour le nettoyage de structures complexes, de contre-dépouilles et de zones très étriquées. Cette buse est en majeure partie fabriquée à partir de plastique grâce au procédé innovant d'impression en 3D. Cela élimine les restrictions inhérentes aux méthodes de fabrication classiques et la buse atteint une puissance de nettoyage optimale. Grâce aux rallonges pour buses d'angle disponibles séparément, il est facile de rallonger la buse.
Caractéristiques et avantages
Système de remplacement rapide
- Utilisation très facile et configuration variable.
Buse fabriquée à partir de plastique
- En cas de contact accidentel entre la surface et la buse, cela évite d'abîmer les surfaces délicates.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|135 x 45 x 20
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des équipements de production, par exemple les outils de moulage par injection, les systèmes de convoyage et de manutention, etc.
- Idéale pour le nettoyage en milieu industriel, par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité