Articulation haute pression

Pour les endroits difficiles d’accès : articulation haute pression avec ajustement de l’angle en continu jusqu’à 120°. S’installe directement sur la lance du nettoyeur haute pression.

Grâce au réglage angulaire en continu de l’articulation haute pression jusqu’à 120°, vous pouvez nettoyer sans effort les endroits difficiles d’accès avec votre nettoyeur haute pression. Machines, véhicules, sous-sols, façades, toitures, etc. De nombreuses surfaces peuvent ainsi être nettoyées rapidement et efficacement. La fixation se fait simplement et confortablement, directement sur la lance du nettoyeur haute pression.

Spécifications

Données techniques

Pression de service max. (bar) 300
Température (°C) max. 155
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0.5
Appareils compatibles
Pièces de rechange Articulation haute pression

Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.

Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).

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