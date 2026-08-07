Articulation haute pression
Articulation haute pression : réglage angulaire en continu jusqu’à 120°, idéal pour un nettoyage sans effort des endroits difficiles d’accès. Fixation simple sur la lance du nettoyeur haute pression.
Lors du nettoyage haute pression de surfaces telles que les machines, véhicules, sous-sols, façades ou toitures, on se retrouve souvent face à des zones inaccessibles ou difficiles d’accès avec la lance. L’articulation haute pression apporte une solution à ce problème. Grâce au réglage angulaire en continu jusqu’à 120°, vous pouvez atteindre sans effort les endroits difficiles d’accès, pour qu’il ne reste plus aucune zone non nettoyée. Fixation simple directement sur la lance du nettoyeur haute pression ou sur une tige télescopique.
Spécifications
Données techniques
|Pression de service max. (bar)
|300
|Température (°C)
|max. 155
|Filetage des raccords
|M 18
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
Appareils compatibles
Pièces de rechange Articulation haute pression
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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