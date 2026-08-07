Buse à jet plat, longue, Ø 5 mm
Buse à jet plat longue et robuste destinée à être utilisée avec les nettoyeurs cryogéniques de Kärcher, orientable dans le pistolet. Dotée d'un système de changement rapide, particulièrement adaptée aux applications abrasives.
La buse à jet plat longue de Kärcher est parfaitement adaptée aux applications abrasives dans le cadre du nettoyage cryogénique de composants, de moules de moulage par injection ou de robots tondeuses. Elle élimine sans problème les souillures incrustées tenaces, mais aussi les peintures, les huiles, les lubrifiants ou la suie. Cette buse fabriquée à partir d'aluminium et d'acier inoxydable est très robuste et peut être orientée dans le pistolet. Grâce au système de changement rapide intelligent, le maniement de la buse à jet plat s'avère extrêmement simple et pratique.
Caractéristiques et avantages
Contour de jet abrasif allongé
- Élimination aisée des dépôts les plus tenaces grâce à d'excellentes performances.
Système de remplacement rapide
- Utilisation très facile et configuration variable.
Conception robuste et durable
- Finition haut de gamme en acier inoxydable et en aluminium.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|252 x 40 x 22
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage en milieu industriel, par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Nettoyage des moules et des outils de moulage
- Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité
- Pour le décapage de composants de machine
- Pour le nettoyage des outils de jardinage et des robots tondeuses