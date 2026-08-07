Idéale pour un nettoyage efficace de composants, de moules de moulage par injection ou encore de robots tondeuses à l'aide de systèmes de nettoyage cryogénique. La buse à jet rond longue fabriquée en acier inoxydable et en aluminium robustes permet des applications particulièrement abrasives et élimine aisément même les salissures les plus extrêmes et les souillures incrustées dues aux huiles, aux graisses, aux lubrifiants ou à la suie. À cet effet, le système de changement rapide associé garantit un maniement particulièrement facile, rapide et pratique.