Buse d'angle, Ø 3 mm, 30°
Buse d'angle, 3 mm : cette buse en plastique dévie le jet de 30°. Idéale pour le nettoyage des structures complexes comme les contre-dépouilles ainsi que des zones très étriquées.
La buse d'angle (3 mm) est idéale pour le nettoyage des structures complexes comme les contre-dépouilles ainsi que des zones très étriquées. À cet effet, elle dévie le jet de 30°. La buse est entièrement constituée de plastique et fabriquée à l'aide d'un procédé d'impression en 3D innovant. Cela permet une puissance de nettoyage optimale de la buse étant donné qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des limites des méthodes de fabrication classiques. La buse dispose d'un système de changement rapide et peut par ailleurs être rallongée aisément. À cet effet, il est possible d'utiliser les rallonges pour buses d'angle disponibles séparément.
Caractéristiques et avantages
Système de remplacement rapide
- Utilisation très facile et configuration variable.
Buse fabriquée à partir de plastique
- En cas de contact accidentel entre la surface et la buse, cela évite d'abîmer les surfaces délicates.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|134 x 46 x 22
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des équipements de production, par exemple les outils de moulage par injection, les systèmes de convoyage et de manutention, etc.
- Idéale pour le nettoyage en milieu industriel, par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité