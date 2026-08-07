La buse d'angle (4 mm) est idéale pour le nettoyage des structures complexes comme les contre-dépouilles ainsi que des zones très étriquées. À cet effet, elle dévie le jet de 30°. La buse est entièrement constituée de plastique et fabriquée à l'aide d'un procédé d'impression en 3D innovant. Cela permet une puissance de nettoyage optimale de la buse étant donné qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des limites des méthodes de fabrication classiques. La buse dispose d'un système de changement rapide et peut par ailleurs être rallongée aisément. À cet effet, il est possible d'utiliser les rallonges pour buses d'angle disponibles séparément.