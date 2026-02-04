Le design ergonomique permet un nettoyage en douceur des surfaces textiles de la voiture et de la maison. Les deux ramasse-fils permettent d'aspirer avec une grande fiabilité même les plus petites particules de saleté. Le suceur peut être utilisé comme accessoire avec tous les aspirateurs eau et poussières ainsi que tous les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden des séries SE 4, SE 5 et SE 6.