Buse triple, 050
Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté.
Permutation aisée du jet entre le jet crayon haute pression (0°), le jet plat haute pression avec Powerbuse (25°) et le jet basse pression (40°). Pour les appareils équipés d’un injecteur, le jet plat basse pression sert à aspirer et à pulvériser le détergent.
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|300
|Taille de buse ( )
|50
|Température (°C)
|max. 80
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3