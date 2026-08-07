Le jeu de lingettes comprend 5 paires de lingettes en microfibres (10 unités) pour le robot nettoyeur de vitres RCW 2. Elles sont conçues spécialement pour un nettoyage fiable des vitres, des miroirs et de toutes les surfaces dures lisses de la maison. Grâce à leur grand pouvoir absorbant, les lingettes éliminent de manière fiable les salissures légères et absorbent d'importantes quantités d'eau et de saleté. Le maniement s'avère particulièrement facile grâce à la bande élastique. Les lingettes s'enfilent aisément sur les disques rotatifs du robot. Elles tiennent en place et ne glissent pas au cours du processus de nettoyage. Les lingettes sont réversibles et lavables en machine jusqu'à 40 °C sans adoucissant.