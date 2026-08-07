Cleaning pad set RCW 4
Pour un résultat de nettoyage optimal : le jeu de lingettes en microfibres haut de gamme pour le nettoyage courant des fenêtres et des surfaces vitrées avec le robot nettoyeur de vitres RCW 4.
Le set de lingettes comprend 5 lingettes en microfibres destinées spécialement au robot nettoyeur de vitres RCW 4. Elles sont idéales pour un nettoyage en profondeur des vitres, des miroirs et de toutes les autres surfaces dures lisses. Grâce à leur grand pouvoir absorbant, les lingettes absorbent de manière fiable d'importantes quantités d'eau et de saleté décollée et éliminent aussi aisément les salissures légères. À l'aide du système de bandes autoagrippantes, les lingettes sont particulièrement faciles à fixer et à remplacer. Elles sont réversibles et lavables en machine jusqu'à 40 °C sans adoucissant.
Caractéristiques et avantages
Lingette avec fixation autoagrippante
- Les bonnettes microfibres permettent une élimination optimale des saletés sur les surfaces vitrées lisses.
- Fixation et retrait faciles grâce aux bandes autoagrippantes.
- Lavable en machine jusqu'à 40 °C.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|5
|Composition des fibres textiles
|80 % polyester, 20 % polyamide
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|300 x 60 x 60