Le set de lingettes comprend 5 lingettes en microfibres destinées spécialement au robot nettoyeur de vitres RCW 4. Elles sont idéales pour un nettoyage en profondeur des vitres, des miroirs et de toutes les autres surfaces dures lisses. Grâce à leur grand pouvoir absorbant, les lingettes absorbent de manière fiable d'importantes quantités d'eau et de saleté décollée et éliminent aussi aisément les salissures légères. À l'aide du système de bandes autoagrippantes, les lingettes sont particulièrement faciles à fixer et à remplacer. Elles sont réversibles et lavables en machine jusqu'à 40 °C sans adoucissant.