Système de démarrage à commande intuitive pour portiques de lavage en plastique haut de gamme en coloris RAL 7012 avec une façade en acier inoxydable. Le système de démarrage est équipé d'un écran tactile permettant la saisie de codes PIN et dispose en outre d'un lecteur de codes-barres pour codes à usage unique/multiple ou permanents ainsi que d'une interface intégrée pour divers systèmes de caisse. Un pare-soleil garantit une bonne lisibilité, même en conditions de lumière défavorables. Prévu pour un montage mural en version standard, le système peut également être monté sur un pied disponible en option.