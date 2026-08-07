Depósito de detergente de 2l para lanza de espuma DUO Advanced
Le réservoir supplémentaire de 2 l permet un changement rapide du détergent sur les générateurs de mousse avec réservoir intégré Basic, Advanced et DUO Advanced de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
Appareils compatibles
- Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- D 17/15-4 St
- Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/h - 600 l/h
- Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
- Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
- Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 St
- HD 13/18-4 St