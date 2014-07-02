Double poignée pour un positionnement précis de la tête de nettoyage
Double poignée pour un positionnement précis de la tête de nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
Appareils compatibles
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 9/17-4 C Classic