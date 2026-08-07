Filter set AF 50
Débit d'air élevé et efficacité : le kit de filtration de rechange pour le purificateur d'air AF 50 est composé d'un matériau filtrant H13 et comprend une part de charbons actifs à revêtement antibactérien.
Le kit de filtration H13, qui comprend une part élevée de charbons actifs à revêtement antibactérien, élimine de manière fiable une multitude de substances nocives présentes dans l'air avec un taux de séparation de 99,95 % pour un diamètre de particule de 0,3 µm. Le filtre capture les poussières, les poussières fines, les particules, les aérosols, les agents pathogènes et même les virus. De plus, le revêtement antibactérien du matériau filtrant élimine les germes ainsi que les bactéries et est complété par une couche de charbons actifs qui filtre les odeurs, les émanations chimiques, les COV (composés organiques volatils) et d'autres substances nocives présents dans l'air.
Caractéristiques et avantages
Filtration H13
- Filtre H13 pour une élimination fiable des agents pathogènes et des aérosols.
- Efficacité de filtration de 99,95 %.
Part de charbons actifs
- Piège les odeurs et les vapeurs chimiques.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'air (m³/h)
|max. 520
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|2
|Poids (kg)
|1.3
|Poids emballage inclus (kg)
|1.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|421 x 208 x 80
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Espaces intérieurs