Filtre fin
Pour un air pur et une puissance d'aspiration constamment élevée de l'aspirateur à batterie : filtration des particules les plus fines dans l'air et protection du moteur.
Partie intégrante du système de filtration avancé à plusieurs niveaux (filtre grossier, filtre fin et filtre HEPA), le filtre fin élimine efficacement les plus petites particules de poussière, avant même le filtre HEPA. Cela garantit une propreté maximale et un air ambiant sain. Pour maintenir les performances optimales du filtre, il est recommandé de le nettoyer régulièrement par tapotement afin d'éliminer la poussière grossière et si besoin avec une brosse souple. Pour une puissance d'aspiration constamment élevée, remplacez le filtre fin tous les six mois.
Caractéristiques et avantages
Matériau filtrant de haute qualité
- Absorption maximale des particules pour un nettoyage en profondeur et un air intérieur pur.
Ajustement optimal
- Remplacement rapide et facile du filtre sans perte de temps.
Nettoyage facile du filtre par tapotement ou brossage
- Économie de temps et d'efforts pour la maintenance de l'aspirateur à batterie.
Protection du moteur contre la poussière et l'usure
- Durée de vie accrue de l'aspirateur à batterie et puissance d'aspiration constamment élevée.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|50 x 50 x 119