Filtre fin à eau, 100 μm, R 1"
Montage sur la sortie de l’appareil, 100 μm
Le filtre fin à eau présente une largeur de maillage de 100 µm et convient à des températures pouvant atteindre 60 °C. Protège l'appareil contre les particules de saletés se trouvant dans l'eau. Peut être monté à l'entrée de l'appareil. Débit d'eau jusqu'à 1 200 l/h. Raccord 1".
Spécifications
Données techniques
|Raccordement d'eau (pouces)
|1″
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
Appareils compatibles
Pièces de rechange Filtre fin à eau, 100 μm, R 1"
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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