Jeu de buses 750 à 1000 l/h
Comprend un insert de buse + Powerbuse HP + raccord fileté.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
Appareils compatibles
- HDS 9/16-4 St Gaz
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 9/17-4 C Classic
- HD 7/16-4 ST
- HD 9/18-4 St