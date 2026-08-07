K!Control SB avec contrôleur de monnaie
K!Control est un système de démarrage et de paiement avec contrôleur de monnaie, permettant de lancer confortablement des programmes de lavage à l'aide de pièces de monnaie.
K!Control s'illustre par son design moderne et sa facilité d'utilisation. L'appareil dispose d'un contrôleur de monnaie électronique, permettant aux clients de lancer leurs programmes de lavage confortablement à l'aide de pièces de monnaie. Le panneau de commande avec un grand afficheur de 7 pouces et un bouton rotatif offre un guidage visuel et intuitif du client à travers chaque programme de lavage pour un résultat de lavage parfait. L'afficheur indique en outre en temps réel la durée restante et le crédit restant, ce qui permet au client de toujours garder une vue d'ensemble intégrale du lavage de son véhicule. K!Control peut être équipé en option d'un socle, permettant son positionnement en saillie et facile d'accès. En outre, il peut être équipé de bandes latérales d'éclairage à LED.
Caractéristiques et avantages
Panneau de commande avec grand afficheur de 7" et bouton rotatif
- Vue d'ensemble intégrale du lavage.
- Affichage en temps réel de la durée restante et du crédit restant.
Contrôleur de pièces électronique
- Paiement simple à la piste de lavage.
- Paiement par pièces de monnaie ou jetons.
- Contrôle multidimensionnel des pièces pour minimiser l'introduction de fausse monnaie.
Socle disponible en option
- Possibilité d'installation en saillie.
- Bonne visibilité et accès facile.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|16.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|500 x 380 x 250
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Système de démarrage et de paiement pour systèmes de lavage en libre-service