Avec son design moderne, sa commande intuitive et ses options de paiement variées, K!Control offre un processus de démarrage et de paiement confortable et sécurisé pour les systèmes de lavage en libre-service. L'appareil dispose d'un terminal de carte de crédit intégré, permettant aux clients de payer leurs programmes de lavage sans contact. Le panneau de commande avec un grand afficheur de 7 pouces et un bouton rotatif offre un guidage visuel et intuitif du client à travers chaque programme de lavage. L'afficheur indique en temps réel la durée restante et le crédit restant, ce qui permet au client de toujours garder une vue d'ensemble. K!Control peut être équipé en option d'un socle, permettant de le positionner en saillie pour une visibilité parfaite et un accès facile. En option, il peut également être équipé de bandes latérales d'éclairage à LED.