La grande variété des applications des aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden s'étend encore grâce au kit adaptateur de soufflage : lorsque le flexible d'aspiration est raccordé à la fonction de soufflerie, l'appareil gonfle sans effort les matelas gonflables, les piscines, les aides à la natation ou encore les bateaux gonflables. Lors du raccordement du flexible d'aspiration au raccord d'aspiration de l'appareil, l'air contenu est aspiré automatiquement ; il n'est donc plus nécessaire de s'échiner à chasser l'air manuellement. Le kit d'accessoires inclut un adaptateur pour le raccordement au flexible d'aspiration de l'aspirateur eau et poussières et 3 tailles de suceur différentes, S, M et L, qui sont compatibles avec les valves d'une multitude de produits gonflables.