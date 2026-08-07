Kit de conversion échangeur thermique
Kit de conversion pour augmenter la production de neige du L2P standard. Après le montage de ce kit de conversion, l'appareil produit env. 50 % de neige carbonique en plus.
Kit de conversion pour augmenter la production de neige du L2P standard. Après le montage de ce kit de conversion, l'appareil produit environ 50 % de neige carbonique en plus. Par conséquent, cela permet d'augmenter d'environ 50 % la puissance de nettoyage d'un L2P standard.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|2
|Poids emballage inclus (kg)
|3.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|660 x 275 x 175