La lame en acier particulièrement tranchante pour la tondeuse fonctionnant sur batterie LMO 3-18 ne laisse aucun brin d'herbe effiloché sur son passage. Avec une largeur de coupe de 34 centimètres, elle assure une coupe nette du gazon et ne laisse pas de hauteurs de pelouse inégales derrière elle, même aux endroits difficiles d'accès. La lame en acier taille presque sans effort chaque brin d'herbe avec précision et fournit ainsi un excellent résultat de coupe. Lorsque la lame de tondeuse doit être changée, quelques gestes suffisent pour pouvoir repartir à l'assaut de la verdure luxuriante. Grâce à la forme élaborée de la lame, l'herbe coupée est acheminée dans le bac de ramassage. Ainsi, ce n'est plus du tout une corvée de tondre le gazon.