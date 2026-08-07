Lame LMO 4-18 Dual
Adieu les brins d'herbe effilochés et les hauteurs de pelouse inégales : grâce à la lame tranchante en acier dotée d'une largeur de coupe de 37 cm pour la tondeuse LMO 4-18 Dual.
Le gazon est tondu, l'herbe coupée a fini dans le bac de ramassage grâce à la forme élaborée de la lame, le résultat est optimal : une journée parfaite au jardin en somme. Voilà le fruit du travail avec la lame en acier tranchante pour la tondeuse à batterie LMO 4-18 Dual qui ne laisse derrière elle ni brins d'herbe effilochés ni hauteurs de pelouse inégales. Cette lame permet d'obtenir la hauteur de coupe souhaitée sur une largeur de coupe de 37 centimètres pour laisser place à une pelouse impeccable. Le changement de la lame de tondeuse ne nécessite que quelques gestes simples.
Caractéristiques et avantages
Lame en acier très affûtée
- L'utilisation d'un acier de haute qualité assure une tonte impeccable sans brins d'herbe effilochés.
Changement de lame facile
- Le changement de lame s'effectue en quelques gestes grâce à une seule vis de fixation.
Forme performante
- Grâce à la forme élaborée de la lame, l'herbe coupée est acheminée dans le bac de ramassage.
Accessoires sur mesure
- La lame de tondeuse est idéale pour la tondeuse à batterie LMO 4-18 Dual.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de coupe (cm)
|37
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|370 x 94 x 18
Domaines d'utilisation
- Pelouse