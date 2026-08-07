Le gazon est tondu, l'herbe coupée a fini dans le bac de ramassage grâce à la forme élaborée de la lame, le résultat est optimal : une journée parfaite au jardin en somme. Voilà le fruit du travail avec la lame en acier tranchante pour la tondeuse à batterie LMO 4-18 Dual qui ne laisse derrière elle ni brins d'herbe effilochés ni hauteurs de pelouse inégales. Cette lame permet d'obtenir la hauteur de coupe souhaitée sur une largeur de coupe de 37 centimètres pour laisser place à une pelouse impeccable. Le changement de la lame de tondeuse ne nécessite que quelques gestes simples.