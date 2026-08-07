La batterie est chargée, la météo est bonne – c'est parti pour le jardinage. Grâce à sa lame en acier tranchante, la tondeuse à batterie LMO 5-18 Dual garantit une coupe puissante et nette sans brins d'herbe effilochés. La lame atteint le gazon sur une largeur de coupe de 41 centimètres et fournit un excellent résultat de tonte. Son changement s'effectue en quelques gestes pour que le jardinage soit encore plus plaisant.