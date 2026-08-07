Lames de scie
Tranchantes et précises : ces lames de scie sont adaptées au sciage du bois à l'aide de la scie coupe-branches à batterie PGS 4-18 et garantissent un résultat de coupe optimal.
Une qualité convaincante : elles permettent de tailler les branches avec précision et à moindre effort. Grâce au système de remplacement sans outils, les lames de scie se remplacent en outre rapidement et facilement.
Caractéristiques et avantages
Lame de scie de qualité « Made in Germany »
- Pour des performances de coupe optimales.
Remplacement de lame de scie sans outils
- Remplacement rapide et simple de la lame de scie, sans outils supplémentaires.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|152 x 2 x 20
Domaines d'utilisation
- Branches