Lance d'arrosage Classic EASY!Lock, 1050 mm

Lance d'arrosage haute pression avec raccord fileté EASY!Lock de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.

Spécifications

Données techniques

Longueur (mm) 1050
Température (°C) max. 155
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 1