Lance d'arrosage Classic EASY!Lock, 1050 mm
Lance d'arrosage haute pression avec raccord fileté EASY!Lock de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (mm)
|1050
|Température (°C)
|max. 155
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|1
Appareils compatibles
- D 17/15-4 St
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P+
- HD 5/12 C+
- HD 5/12 C+ avec FR Classic
- HD 5/12 CX+
- HD 5/12 CX+ avec FR Classic
- HD 5/12 EX Plus Classic
- HD 6/15 M Plus