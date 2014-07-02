Lance double, 960 mm

Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal.

Convient particulièrement à un usage agricole (par exemple nettoyage des étables, p. ex.).

Spécifications

Données techniques

Pression de service max. (bar) 310
Longueur (mm) 960
Température (°C) max. 150
Filetage des raccords M22 x 1,5
Poids emballage inclus (kg) 1.6
Pièces de rechange Lance double, 960 mm

Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.

Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).

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