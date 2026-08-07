Raclettes WV noires (250 mm)

Raclettes de rechange pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses, sans gouttes d'eau sale. Compatibles avec le nettoyeur de vitres à batterie WV 1.

Pour des résultats durables et sans traces : remplacez rapidement et facilement la raclette de 250 mm. Votre nettoyeur de vitres à batterie nettoie ainsi toutes les surfaces lisses sans laisser de traces. Compatible avec : WV 1, WV 1 Go et WV 1 Compact.

Caractéristiques et avantages
Remplacement rapide de la raclette.
  • Pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses, sans coulées.
Raclette en silicone
  • Nettoyage sans traces
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 2
Couleur noir
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 250 x 5 x 45
Domaines d'utilisation
  • Des surfaces lisses
  • Fenêtres et vitres
  • Miroirs
  • Petits carreaux
  • Cabine de douche/baignoire
  • Plans de travail dans la cuisine
  • Condensation
  • Installations solaires / Panneaux solaires pour balcon