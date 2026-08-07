Parfaits pour le nettoyage des vélos : les accessoires adaptés de manière optimale à l'utilisation avec les nettoyeurs basse pression Kärcher OC 3 et OC 4 du sac à accessoires Bike permettent de nettoyer en profondeur et en douceur les vélos et les équipements pour vélos. La lance Multi Jet réunit 4 types de jet en une seule buse, avec réglage pratique par rotation de la tête de buse. La brosse de forme spéciale à poils souples élimine même les saletés tenaces aux endroits difficiles d'accès sans rayer la peinture. Le canon à mousse et le détergent Natural Bike Cleaner avec des composants naturels décollent efficacement les salissures typiques sur les vélos tout en protégeant tous les composants. La lingette en microfibres très absorbante garantit le lustre final. Pour un rangement pratique des accessoires, un sac en textile déperlant est fourni, offrant également de la place pour d'autres petits accessoires.