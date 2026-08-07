La Spot Brush constitue la solution optimale pour une élimination en profondeur et rapide des taches jusqu'au cœur des textiles et peut être utilisée avec les injecteurs-extracteurs SE 2 Spot et SE 3-18 Compact. La technologie d'injection-extraction éprouvée de Kärcher avec aspiration automatique de l'eau pendant le nettoyage permet à cet effet un détachage propre, sans gouttes, avec une faible humidité résiduelle demeurant dans les textiles. En outre, la Spot Brush s'illustre par une fonction de rinçage pendant le nettoyage, prévenant l'encrassement de la brosse.