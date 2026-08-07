Spot Brush
Détachage rapide et efficace : la Spot Brush est l'accessoire idéal pour les injecteurs-extracteurs en vue d'une élimination en profondeur et ciblée des taches tenaces sur les capitonnages et les textiles.
La Spot Brush constitue la solution optimale pour une élimination en profondeur et rapide des taches jusqu'au cœur des textiles et peut être utilisée avec les injecteurs-extracteurs SE 2 Spot et SE 3-18 Compact. La technologie d'injection-extraction éprouvée de Kärcher avec aspiration automatique de l'eau pendant le nettoyage permet à cet effet un détachage propre, sans gouttes, avec une faible humidité résiduelle demeurant dans les textiles. En outre, la Spot Brush s'illustre par une fonction de rinçage pendant le nettoyage, prévenant l'encrassement de la brosse.
Caractéristiques et avantages
Technologie Kärcher innovante pour un résultat de nettoyage optimalÉlimination ciblée et efficace des taches tenaces ou incrustées. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles. Utilisation sans gouttes grâce à l'aspiration automatique de l'eau pendant le processus de nettoyage.
Prise en main facile et confortableLa fonction de rinçage pendant le nettoyage prévient un encrassement de l'accessoire. Vos mains restent propres et l'accessoire peut être rangé directement après l'utilisation. Utilisation intuitive.
Poils souplesÉlimination en douceur et en profondeur des taches sur les surfaces textiles.
Compatible avec les injecteurs-extracteurs SE 2 Spot et SE 3-18 Compact
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
Domaines d'utilisation
- Moquettes
- Tissu d'ameublement
- Meubles rembourrés
- Sièges de voiture