Avec les têtes de coupe puissantes, la mousse, la végétation et les mauvaises herbes font partie du passé, même à des endroits difficiles d'accès, normalement inaccessibles avec une tondeuse. Le Starter Kit comprend un porte-couteaux avec 10 têtes de coupe pouvant être remplacées facilement et sans outil. Il est possible de l'utiliser dans tous les coupe-bordures sans fil 18 V et 36 V Kärcher.