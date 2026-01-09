Nez de robinets en laiton G1
La nouvelle ligne laiton Kärcher apporte une solution valable pour un usage semi-professionnel dans votre jardin. La finition soignée et la résistance des matériaux sont le gage d'une très longue durée de vie, même en cas de forte sollicitations.
Laiton : grande solidité pour un usage intensif - Bague en caoutchouc renforcée : meilleure prise en main et meilleure fixation - Système clic - Compatible avec les robinet dont le diamètre du filetage est de 33,3 mm (G1")
Caractéristiques et avantages
Nez de robinet de qualité supérieure en laiton
- Robustesse et durabilité
Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée
- Prise en main facile
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G1
|Couleur
|laiton
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|40 x 43 x 43
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Potager
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage