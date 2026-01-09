Réducteur inclus : 1 seul accessoire peut être utilisé sur plusieurs robinets de diamètres différents - Laiton : grande solidité pour un usage intensif - Bague en caoutchouc renforcée : meilleure prise en main et meilleure fixation - Système clic - Compatible avec les robinet dont le diamètre du filetage est de 26,4 mm (G3/4") et 16,6 mm (G1/2")