Nez de robinets en laiton G3/4 + réduction G1/2
La nouvelle ligne laiton Kärcher apporte une solution valable pour un usage semi-professionnel dans votre jardin. La finition soignée et la résistance des matériaux sont le gage d'une très longue durée de vie, même en cas de forte sollicitations.
Réducteur inclus : 1 seul accessoire peut être utilisé sur plusieurs robinets de diamètres différents - Laiton : grande solidité pour un usage intensif - Bague en caoutchouc renforcée : meilleure prise en main et meilleure fixation - Système clic - Compatible avec les robinet dont le diamètre du filetage est de 26,4 mm (G3/4") et 16,6 mm (G1/2")
Caractéristiques et avantages
Nez de robinet de qualité supérieure en laiton
- Robustesse et durabilité
Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée
- Prise en main facile
Pièce de réduction
- Permet un raccord à deux dimensions de filetage différentes
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G3/4 + G1/2
|Couleur
|laiton
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|44 x 37 x 37
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Potager
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage