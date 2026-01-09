Raccord réparateur laiton 13-15mm

La ligne laiton Kärcher apporte une solution valable pour un usage semi-professionnel dans votre jardin. La finition soignée et la résistance des matériaux sont le gage d'une très longue durée de vie, même en cas de forte sollicitations.

* Laiton : pour un usage intensif * Connection facile : pour réparer un tuyau endommagé ou pour raccorder 2 tuyaux de 13 et/ou 15 mm de diamètre

Caractéristiques et avantages
Fait à partir de laiton
  • Matériel durable et robuste
Raccord pour tuyau d'arrosage
  • Pour la connexion de deux tuyaux ou pour réparer un tuyau endommagé
Raccordement avec des tuyaux 1/2" et 3/4"
  • Utilisable sur tous les tuyaux
Spécifications

Données techniques

Diamètre 1/2″ / 5/8″
Couleur laiton
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 38 x 38 x 38
Domaines d'utilisation
  • Arrosage du jardin
  • Potager
  • Plantes en pot
  • Plantes ornementales
  • Appareils et outils de jardinage